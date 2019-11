Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol bei Verkehrsunfall im Spiel

Erfurt (ots)

Ein Verkehrsunfall hatte am Samstagabend für einen 53-Jährigen unangenehme Folgen. Er fuhr in der Bukarester Straße mit seinem Mercedes Vito auf einen haltenden VW Golf auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 53-Jährige nicht nur nach Alkohol roch, sondern auch keine Fahrerlaubnis besaß. Der Alkoholtest zeigte auf dem Messgerät knapp 1,4 Promille an. Er musste daraufhin zur Blutentnahme mitkommen und erhielt eine Anzeige. (CD)

