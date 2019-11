Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.09.2019 fuhr eine 16-jährige Radfahrerin vom Parkplatz "Zoopark" in Richtung des Kreisverkehrs Stotternheimer Straße. Nachdem ein entgegenkommender Motorrollerfahrer sie bemerkt hatte, wendete er und überholte die junge Frau noch vor dem Kreisverkehr. An einer Wiese im Bereich der Straße Am Zoopark wurde die 16-Jährige erneut auf den Motorrollerfahrer aufmerksam, der nun mit heruntergelassener Hose dort stand. Sie fuhr an dem Unbekannten vorbei und wurde von diesem, nun mit etwas Abstand, bis zum Kreisverkehr des Gewerbegebietes Stotternheim verfolgt, wo er schließlich abbog. Die junge Frau beschrieb den Exhibitionisten wie folgt: Er war ca. 180 cm groß und trug eine kurze schwarze Jogginghose und eine dunkle lange Jacke (vermutlich Regen-oder Trainingsjacke). Der Motorradhelm war hell mit verdunkeltem Visier und er fuhr einen weißen Motorroller mit verschiedenen kleinen Mustern (vermutlich rot) Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Erfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0361/7443-1465 zu melden. (JS)

