Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Richtiges Gespür führte zum Erfolg

Erfurt (ots)

Das richtige Gespür hatten Polizeibeamte am späten Sonntagabend im Hausflur eines Erfurter Wohnhauses. Durch Zufall kamen sie an einer Wohnungstür vorbei, aus der starker Cannabisgeruch drang. Auf Klingeln und Klopfen wurde die Tür nicht geöffnet. Nachdem ein Durchsuchungsbeschluss vorlag, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Sie entdeckten in der Wohnung eine Aufzuchtanlage für Drogen und trafen dort auch den 35-jährigen Mieter an. Die Polizisten stellten fünf große Cannabispflanzen und getrocknetes Marihuana sicher. Der Bewohner, der bereits schon wegen Betäubungsmitteldelikten der Polizei bekannt war, wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er bekam eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell