Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Streit Widerstand geleistet

Erfurt (ots)

Polizeibeamte wurden am frühen Sonntagmorgen in eine Wohnung im Erfurter Ortsteil Ilversgehofen gerufen. Dort war es zwischen einem 26-jähriger Mann und dessen Freundin zum Streit gekommen. Die Wohnung hatte der Mann bereits vor dem Eintreffen der Beamten verlassen. Als die Polizisten den leicht verletzten Mann im Hausflur antrafen, wurde dieser aggressiv und beleidigend. Er musste gefesselt werden und leistete dabei heftig Widerstand. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der Mann in die Klinik gebracht. (CD)

