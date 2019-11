Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Unfall verletzt

Erfurt (ots)

Ein Vorfahrtsfehler führte Samstagabend an der Kreuzung Eichendorfstraße/Grimmstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, ein 61-jähriger VW-Fahrer, bemerkte zu spät einen Ford der Vorfahrt hatte. Beide Autos prallten frontal zusammen, wobei der 78-jährige Ford-Fahrer leicht verletzt wurde. An seinem Ford entstand Totalschaden. Der 78-Jährige wurde in die Klinik gebracht. Am VW wurde der Sachschaden auf ca. 5.000 Euro geschätzt. (CD)

