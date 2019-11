Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Betrug

Sömmerda (ots)

Am Freitag meldeten sich mehrere Geschädigte bei der Polizei in Sömmerda. Diese hatten jeweils von ihnen unbekannten Personen Anrufe erhalten und, welche sich als Angehörige ausgaben, um unter Vorwand von dringenden Finanznöten an das Ersparte der vornehmlich älteren Gesprächsteilnehmern zu gelangen. In keinem der bekannt gewordenen Fällen kam es zu einem tatsächlichen Schaden, da die Angerufenen die Gespräche geistesgegenwärtig beendeten und die Polizei informierten. (TS)

