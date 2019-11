Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinter Gittern

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen wurden die Beamten in die Greifswalder Straße gerufen, da sich dort in einem leerstehenden Gebäude mehrere Personen unberechtigt einquartiert haben sollen. Bei der Prüfung des Objektes konnten zwei Personen festgestellt werden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sich herausstellte, dass gegen einen der Beiden drei offene Haftbefehle vorlagen. Nach der richterlichen Vorführung wurde dieser schließlich der zuständigen JVA zugeführt. (RH)

