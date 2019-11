Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellerbrand führt zu Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung

Im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel ereignete sich im Holunderweg 6 aus bisher ungeklärter Ursache ein Kellerbrand. Am 10.11.19 gegen 03:30 Uhr nahmen Bewohner des Mehrfamilienhauses Brandgeruch wahr und stellten kurz darauf den Brand im Keller fest. Es gingen mehrere Notrufe bei der Rettungsleitstelle ein und die Mieter verständigten eigenständig ihre Nachbarn. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte bereits ein Großteil der Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten auch die Bewohner der Hausnummer 8 auf die Straße begleitet werden. Ein 62 jähriger Hausbewohner erlitt bei Verlassen seiner Wohnung eine Rauchgasintoxikation und wurde stationär im naheliegenden Krankenhaus untergebracht. Da sich die Lösch-und Rauchbeseitigungsarbeiten der Berufsfeuerwehr Erfurt bis nach 06:00 Uhr hinzogen, wurden die Anwohner mit einem Bus der EVAG ins Katholische Krankenhaus gebracht. Dort konnten sie sich bis zur Beendigung der Arbeiten aufwärmen, wurden betreut und versorgt. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch den Brand kam es zu Beschädigungen an zwei Trinkwasserleitungen sowie der Energeiversorgung des Wohnhauses. Dies hatte zur Folge, dass mehrere Haushalte auf dem Wiesenhügel bis in die Sonntagnachmittagsstunden ohne Trinkwasser auskommen mussten. (MA)

