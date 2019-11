Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf dem Rad unterwegs

Sömmerda (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda kontrollierten in den Morgenstunden des 09.11. den Radverkehr in Sömmerda. Hierbei wurden zwei Radfahrer festgestellt, welche zu tief ins Glas geschaut hatten. Ein Radfahrer brachte es bei der Atemprobe auf 1,67 Promille, der andere Radfahrer auf 1,54 Promille. Außerdem fuhr letzterer in Schlangenlinien. Beiden Radfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden Blutentnahmen durchgeführt. Zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sind außerdem die Folge. (FR)

