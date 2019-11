Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Cannabispflanzen in Wohnung entdeckt

Erfurt (ots)

Über zehn Cannabispflanzen entdeckten Polizisten am Donnerstag in einer Erfurter Wohnung. Die Beamten wurden wegen einer Ruhestörung zu der Wohnanschrift gerufen. Als ihnen an der vermeintlichen Wohnung die Tür geöffnet wurde, nahmen sie Drogengeruch wahr. Ein Blick in die Wohnung reichte, um sich von der Vermutung zu überzeugen. Die Polizisten stellten über zehn Cannabispflanzen und ca. 50 Gramm Cannabisblüten sicher. Gegen die beiden Bewohner im Alter von 26 und 28 Jahren, wurde ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (CD)

