Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 8-Jähriger gegen Auto gelaufen

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 8-jähriger Junge am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Brühlervorstadt zugezogen. Der Junge war auf der Bonifaciusstraße über die Straße gelaufen, als er dabei gegen einen vorbeifahrenden VW Golf lief. Der Junge wurde vorsorglich in die Klinik gebracht. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell