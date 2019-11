Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: VW Bus nach Diebstahl wieder da

Erfurt (ots)

Ein 33-jähriger Autobesitzer bekam am Donnerstagnachmittag seinen VW Bus wieder zurück. Ihm war der Kleinbus T 3 in der Nacht zuvor von einem Parkplatz am Juri-Gagarin-Ring gestohlen worden. Neben der polizeilichen Fahndung startete der Besitzer eigene Aufrufe in den sozialen Netzwerken. Er hatte großes Glück, dass jemand seinen Bus im Stadtgebiet stehen sah und sich bei ihm meldete. Der Kleinbus parkte unverschlossen in der Straße Am Studentenrasen. Aus dem Kofferraum fehlte eine große Werkzeugkiste. Am Bus selbst war glücklicherweise kein größerer Sachschaden entstanden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell