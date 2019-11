Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erspartes von Rentnerin gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Langfinger wurde in einem Erfurter Altenheim aktiv. Während die 83-jährige Bewohnerin nicht ihrem Zimmer war, muss der Dieb zugeschlagen und der Rentnerin rund 3.000 Euro Bargeld gestohlen haben. Die Geschädigte bemerkte am Donnerstagmittag, dass ihr Geld nicht mehr in der Schrankschublade lag. Sie erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahl. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell