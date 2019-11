Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendetektiv konnte Dieb aufhalten

Erfurt (ots)

Ein Dieb wurde am Donnerstagmittag von einem Ladendetektiv erwischt. Der Dieb hatte in einem Geschäft in der Erfurter Innenstadt bei verschiedener Bekleidung zugelangt. Ohne die Sachen zu bezahlen rannte der unbekannte Dieb aus dem Geschäft. Der Detektiv heftete sich an dessen Fersen und rannte ihm nach. Er konnte den Flüchtigen schließlich aufhalten und dazu überreden, die Sachen herauszugeben. Die Bekleidung im Wert von knapp 200 Euro blieb glücklicherweise unbeschädigt, der Dieb entkam allerdings unerkannt. (CD)

