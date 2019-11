Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Besitzer von Werkzeug!

Sömmerda (ots)

Die Ermittler der Polizei in Sömmerda suchen den Eigentümer von Werkzeug und einer Kabeltrommel. Die Beamten stellten die Gegenstände am 29.10.2019 bei der Durchsuchung einer Wohnung in Sömmerda sicher. Es handelt sich um drei Metallwerkzeugkoffer mit grauer und grün/oranger Aufschrift sowie eine neuwertige Kabeltrommel (40 m). In den Werkzeugkoffern befanden sich eine Schleifmaschine der Marke "Skil", eine rote Schlagbohrmaschine "RotWerk" sowie ein grüner Winkelschleifer der Marke "Marthon". Der Wert der Werkzeuge wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet die oder den Eigentümer, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 zu melden. (CD)

