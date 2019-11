Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Schlangenlinien

Erfurt (ots)

In auffälligen Schlangenlinien fuhr ein 23-Jähriger am Mittwochmorgen mit einem E-Scooter auf der Magdeburger Allee. Daraufhin wurde der junge Mann von den Polizisten angehalten und kontrolliert. Als der E-Scooter-Fahrer in das Alkoholmessgerät pustete, bestätigte sich die Vermutung der Beamten. Die Messung ergab den Wert von fast 1,9 Promille. Der junge Mann durfte daraufhin nicht mehr weiterfahren und musste zur Blutentnahme mitkommen. Weiterhin gab es eine Anzeige. (CD)

