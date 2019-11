Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Modelleisenbahndiebe

Erfurt (ots)

Der Keller eines 79-jährigen Rentners in der Berliner Straße wurde zu Wochenanfang das Ziel von Einbrechern. Als der Rentner am Mittwochmorgen in seinen Keller kam, musste er feststellen, dass seine Kellertür aufgebrochen war und neben einer Stichsäge auch Teile einer Modelleisenbahn fehlten. Insgesamt fehlten fünf Lokomotiven und fünf Anhänger, deren Wert auf ca. 2.400 Euro geschätzt wird. (CD)

