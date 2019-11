Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Diebstahl erwischt

Erfurt (ots)

Ein Ladendetektiv erwischte am Mittwochabend in einem Erfurter Großmarkt vier Männer beim Diebstahl. Während zwei der Männer Schmiere standen, ließen die anderen beiden Männer über 16 Schachteln Zigaretten in ihren Taschen verschwinden. Als die vier dann schließlich den Kassenbereich passiert aber die Zigaretten nicht bezahlt hatten, griff der Ladendetektiv ein. Er konnte zwei Männer aufhalten, die anderen beiden ergriffen die Flucht. Durch die sofortige Mitteilung an die Polizei, wurde sofort die Fahndung nach den flüchtigen Tätern aufgenommen. Die Suche war von Erfolg. Es konnten beide Männer in der Nähe des Marktes gestellt werden. Ein Teil der Zigaretten konnte sichergestellt werden. Gegen das Männerquartett, deren Alter zwischen 21 und 33 Jahren lag, wurde eine Anzeige erstattet. (CD)

