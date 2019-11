Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Automatenknacker in Flucht geschlagen

Sömmerda (ots)

Von einem Zeugen wurden unbekannte Täter heute Morgen in Sömmerda beim Knacken eines Zigarettenautomaten gestört. Sie hatten den Automaten in der Franz-Mehring-Straße schon fast aufbekommen, als sie gegen 04:20 Uhr der Zeuge bemerkte. Ein Täter rannte daraufhin in Richtung des Grünen Klassenzimmers davon. Die verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, diese verlief jedoch ohne Erfolg. An Beute gelangten die Täter nicht, allerdings hinterließen diese rund 500 Euro Sachschaden. (CD)

