Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwunden

Sömmerda (ots)

Zwei Fahrräder verschwanden in den vergangenen Tagen in Sömmerda. Ein hochwertiges Fahrrad der Marke Haibike im Wert von ca. 1500 EUR wurde in der Basedowstraße gestohlen. Vermutlich knackten die Diebe das Schloss, da das Fahrrad angeschlossen war. Ebenfalls mit Schloss gesichert war ein Fahrrad in der Lucas-Cranach-Straße. Trotzdem entwendeten es die Diebe. Das Mountainbike hat einen Wert von 150 EUR. (JS)

