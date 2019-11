Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung verhindert

Erfurt (ots)

Zwei Unbekannte beobachtete gestern Abend eine Seniorin im Bereich Ilversgehofen. Die Täter übergossen mit Grillanzünder einen Sperrmüllhaufen, welcher an einer Häuserfront aufgestapelt worden war. Die Frau sprach die Beiden an, die daraufhin von ihrem Vorhaben abließen und den Bereich verließen. Durch die Rentnerin wurde die Polizei informiert. Eine Absuche nach dem Duo verlief negativ. Die hinzugerufene Feuerwehr bewässerte den Sperrmüllhaufen, so dass ein Entzünden nicht mehr möglich war. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell