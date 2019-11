Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: An Auto uriniert

Erfurt (ots)

Mit einem unangenehmen Zeitgenossen bekam es heute Nacht ein 46-Jähriger zu tun. Gegen 02.30 hielt der Mann mit seinem Auto auf dem Anger, als ein Betrunkener auf die Idee kam, an den Pkw zu urinieren. Der 46-Jährige forderte den Herren auf, dies zu unterlassen. Dieser jedoch erleichterte sich weiter an dem Fahrzeug und fing an den 46-Jährigen zu bedrohen. Er griff ihn an und schlug ihn ins Gesicht. Danach flüchtete der 28-Jährige. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Täter in der Innenstadt gestellt werden. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 2,79 Promille. Bei dem Schlag wurde der 46-Jährige leicht verletzt. Gegen den Angreifer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (JS)

