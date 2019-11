Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Erfurt (ots)

Am 05.11.2019 um 15:30 Uhr entwendeten zwei männliche Personen ein Fahrrad aus einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Schlachthofstraße. Nachdem die Täter durch Anwohner dabei erwischt wurden, flüchteten die Täter u.a. mit dem gestohlenem Fahrrad. Eine Anwohnerin verfolgte die Täter umgehend fußläufig. Im Bereich der Schlachthofstraße / Stauffenbergallee hielt das Duo in Sicherheit wiegend an. Einer der Täter bemerkte die hinterhereilende Anwohnerin und flüchtete. Der zweite Täter konnte jedoch durch die Anwohnerin und einer weiteren Passantin festgehalten werden. Noch bevor die alarmierten Streifenbeamten vor Ort eingetroffen waren, begab sich die Anwohnerin mit dem habhaft gewordenen Täter zurück zum eigentlichen Tatort. Hier konnte der Täter letztlich durch die eingetroffene Streifenbesatzung vorläufig festgenommen werden.

Durch die Polizei wird die noch unbekannte Passantin gesucht, welche den zweiten Täter mit festhielt. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter 0361-78400 entgegen.

(BG)

