Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe kamen auf Baustelle

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei Walschleben sind am vergangenen Wochenende Diebe auf eine Baustelle gelangt, auf der mehrere Baumaschinen standen. Die Unbekannten beschädigten Spezialscheinwerfer und entwendeten von einer Baumaschine zwei Kameras im Wert von ca. 2.000 Euro. An der beschädigten Beleuchtung wird der Schaden ebenfalls auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Am Montagmorgen stellten die Arbeiter die Schäden fest. Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Baustelle an der Straße zwischen Walschleben und Riethnordhausen möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

