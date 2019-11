Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf E-Scootern

Erfurt (ots)

Zwei E-Scooter-Fahrer rollten am Dienstag am Juri-Gagarin-Ring kurz hintereinander in eine Verkehrskontrolle. Zunächst hielten die Polizisten einen 47-Jährigen an, dessen Atemalkoholwert laut Messgerät bei über 0,6 Promille lag. Wenige Minuten später traf es einen 40-Jährigen. Er pustete über 1,8 Promille. Für den 40-Jährigen hatte das eine Strafanzeige und eine Blutentnahme zur Folge. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell