Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: VW Golf Cabrio geknackt

Erfurt (ots)

Ein Autodiebstahl ist für einen Dieb offensichtlich mächtig schiefgelaufen. Das Ziel war ein VW Golf Cabrio, der am vergangenen Wochenende auf einem Parkplatz in der Magdeburger Allee parkte. Nachdem das Türschloss geknackt war, wurde versucht das Zündschloss zu überwinden, welches dabei beschädigt wurde. Der Wagen ließ sich allerdings nicht so einfach starten, so dass der Unbekannte aufgeben musste. Als der Autobesitzer am Montag auf den Parkplatz kam, stellte er den Schaden am Auto fest. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (CD)

