Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Alkoholrausch - Erfurt

Erfurt (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol standen zwei Männer, die Sonntagnacht von Polizisten im Erfurter Stadtgebiet angehalten wurden. Einer der Männer fuhr im Bereich des Wiesenhügels betrunken auf seinem Fahrrad. Der 31-Jährige roch so stark nach Alkohol, dass die Beamten einen Atemalkoholtest durchführten. Er erreichte einen Wert von über 1,8 Promille. Wenig später fuhr ein 35-jähriger am Schmidtstedter Flurweg in eine Verkehrskontrolle. Der VW-Fahrer hatte über 2,1 Promille intus. Für beide Männer hatte das eine Blutentnahme und Anzeige zur Folge. (CD)

