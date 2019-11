Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kein Licht, dafür Drogen - Erfurt

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend wurde einem Fahrradfahrer die fehlende Beleuchtung an seinem Fahrrad zum Verhängnis. Als Polizisten ihn in der Dunkelheit auf dem Gehweg der Frankestraße fahren sahen, stoppten sie ihn. Der 23-Jährige war der Polizei nicht unbekannt. Der junge Mann war bereits wegen verschiedenen Straftaten, u.a. Betäubungsmitteldelikten und Diebstahl bekannt. Zumindest war er gegenüber den Polizisten ehrlich, als ihn diese nach dem Besitz von Rauschgift fragten. Er gab daraufhin freiwillig ein Tütchen mit einer kleinen Menge Crystal heraus. Die Drogen wurden sichergestellt, eine Anzeige gefertigt. (CD)

