Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und keine Fahrerlaubnis - Sömmerda

Sömmerda (ots)

Keine Fahrerlaubnis besaß ein 33-jähriger Autofahrer, der am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle in Straußfurt angehalten wurde. Der Drogentest bestätigte die Vermutung der Beamten. Das Ergebnis zeigte an, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Seine Autoschlüssel wurden sichergestellt, so dass er nicht mehr weiterfahren durfte. Außerdem wurde eine Blutentnahme veranlasst. (CD)

