Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddieb - Sömmerda

Sömmerda (ots)

Ein Fahrraddieb hat am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Thomas-Müntzer-Straße in Sömmerda zugeschlagen. Dieser gelangte an ein schwarzes Citybike "Stratos", das der 57-jährige Eigentümer in seinem Keller eingeschlossen hatte. Der Dieb knackte das Kellerschloss in den Abendstunden. Der Besitzer stellte noch am gleichen Tag den Diebstahl seines ca. 1.000 Euro teuren Fahrrads fest. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell