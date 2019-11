Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop und Kamera fielen in Einbrecherhände - Sömmerda

Sömmerda (ots)

In der Weißenseer Straße in Sömmerda sind am Wochenende Einbrecher in ein Bürogebäude gelangt und haben dort einen Laptop und eine Überwachungskamera entwendet. Der Beutewert wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Am Sonntagnachmittag stellte man die aufgebrochene Tür zu dem Gebäude fest. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell