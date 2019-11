Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schutzengel - Erfurt

Erfurt (ots)

Besorgte Passanten wählten am Samstagmittag den Notruf. Sie hatten am Erfurter Wieselhügel ein kleines Kind entdeckt, das am offenen Fenster im 6. Obergeschoss spielte. Der Junge war dabei fast abgestürzt. Mehrere Menschen klingelten an der Wohnungstür der Familie, um vor der Gefahr zu warnen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Mutter des Jungen auf der Couch eingeschlafen war. Ohne, dass die Frau es merkte, hatte sich ihr zweijähriger Sprößling selbstständig gemacht. Durch das schnelle Handeln der Passanten, kam die Familie glücklicherweise nur mit dem Schrecken davon. (JN)

