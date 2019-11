Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: "The Sound of da Police" - Benefizkonzert der Landespolizeiinspektion Erfurt

Zum mittlerweile vierten Benefizkonzert lädt die Landespolizeiinspektion Erfurt, gemeinsam mit der evangelischen Thomasgemeinde und dem Polizeimusikkorps Thüringen am 8. November, um 19:00 Uhr, in die Thomaskirche Erfurt ein.

Die Fangemeinde wuchs von Jahr zu Jahr. In 2019 erwartet sie nun ein ganz besonderes Highlight: Als Gast hat sich Nico Wieditz angekündigt, ein Virtuose an der Orgel, der in seiner "Starlights-Konzertreihe" Film- und Popmusik mit dem Kircheninstrument zu neuen Klängen verhilft. Wieditz und das Polizeimusikkorps werden so gemeinsam feinsten Musikgenuss präsentieren. Das verspricht Hollywoodflair in einer der schönsten Kirchen der Landeshauptstadt unter der Schirmherrschaft von Thüringens Innenminister Georg Maier.

Wer also Lust auf die Filmmusiken u. a. von Harry Potter, Herr der Ringe, Frozen und Jurassic Park hat, sollte nicht allzu lange mit dem Ticketkauf warten! Erwerben kann man seinen ganz persönlichen Fahrschein in die Glitzerwelt der Hollywood-Blockbuster in einer der 80 Vorverkaufsstellen in Thüringen oder online auf www.ticketshop-thueringen.de, für nur 11,00 Euro pro Person. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Wie auch in den Vorjahren spenden die Organisatoren den kompletten Erlös an drei gemeinnützige Erfurter Projekte. In diesem Jahr sind das die Streetworker der Aidshilfe Thüringen e. V., das Projekt Jonathan zur Betreuung von Kindern suchterkrankter Eltern und die Bäckerei Roth, in der sich nachts ehrenamtliche Helfer einfinden, um am nächsten Tag Erfurter Grundschüler mit Pausenbroten und frischem Obst zu versorgen.

Pressevertreter sind herzlich eingeladen, das Benefizkonzert medial zu begleiten.

