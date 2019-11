Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch Doppelgarage

Kindelbrück (ots)

In der Nacht vom 01.11.2019 zum 02.11.2019 wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter in eine Doppelgarage in der Obertorstraße in Kindelbrück eingebrochen. Aus der Garage wurde eine größere Anzahl Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 2750,-EUR entwendet. An der Garage entstand ein Sachschaden von ca. 50,-EUR. Zeugen, welche Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 03634/3360) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (ks)

