Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungsbrand bei 92-jährigen Rentnerin

Erfurt (ots)

Eine defekte Heizdecke war die Ursache für einen Brand in der Wohnung einer 92-jährigen Rentnerin am Mittwoch in Erfurt. Die Rentnerin hatte die Heizdecke am Abend vor dem Zubettgehen in Betrieb genommen. Kurze Zeit später fing die Heizdecke an zu brennen. Zum Glück bemerkte die Rentnerin dies noch rechtzeitig und konnte ihre Wohnung unverletzt verlassen. Dadurch, dass die Rauchmelder Alarm auslösten, eilten sofort Zeugen aus dem Mehrfamilienhaus zur Hilfe. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und sorgte für die Löscharbeiten. Die Brandermittler der Kriminalpolizei konnten heute ihre Ermittlungen am Brandort vornehmen und die Brandursache ermitteln. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. (CD)

