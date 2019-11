Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand bei Skaterbahn

Erfurt (ots)

Brandschäden sind am Mittwoch an der Skaterbahn am Rottenbacher Weg entstanden. Kurz vor 14:00 Uhr wurde der Brand der Rettungsleitstelle mitgeteilt. Durch Unbekannte war unterhalb der Skaterbahn eine Matratze entzündet worden, so dass ein Teil der Skaterbahn beschädigt wurde. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 273815 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0 zu melden. (CD)

