Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer gestürzt und verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf der Straße zwischen Ollendorf und Berlstedt stürzte am Donnerstagnachmittag ein 55-Jähriger mit seinem Rennrad und wurde dadurch schwer verletzt. Der Radfahrer war mit seinem Vorderrad an die Fahrbahnbegrenzung geraten, so dass er dabei zu Fall kam. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz und brachte den Verletzten in die Klinik. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell