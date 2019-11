Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Gärten aufgebrochen

Walschleben (ots)

Gleich 8 Parzellen der Kleingartenanlage "Gera Aue" wurden zwischen Dienstag und Donenrstag von unbekannten aufgesucht. In allen Fällen wurden die Eingangstüren der Gartenlauben aufgebrochen und im Innerer nach verwertbaren Gegenständen durchsucht. Nicht überall wurden die Täter fündig. Am Ende wurde Beutegut im Wert von fast 1.000 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden an den Lauben ist noch einmal deutlich höher. Mögliche Hinweise zum Tathergang oder Tätern nimmt die Polizei in Sömmerda entgegen. Die eingeleiteten Ermittlungen werden zunächst gegen unbekannt geführt. (TS)

