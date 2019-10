Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbefugter Gast im Fitnessstudio

Erfurt (ots)

Auch am Reformationstag liegen die Hanteln in einem Fitnessstudio in der Erfurter Altstadt nicht still. Aus diesem Grunde öffnete ein Mitarbeiter gegen 05:30 Uhr die Pforten. Bereits hier konnte der Mitarbeiter verdächtige Geräusche aus dem Treppenhaus wahrnehmen und schloss die Haupteingangstür schnell wieder zu. Durch die alarmierte Streifenbesatzung konnte letztlich im Inneren ein 42-Jähriger festgestellt werden, welcher sich am Abend des 30.11.2019 dort hat einschließen lassen. Über die Nacht machte es sich der ungebetene Gast auf einer Isomatte bequem. Nun wird gegen den Mann wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

(BG)

