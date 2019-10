Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahrer muss sich am Auto festhalten

Erfurt (ots)

Ein stark angetrunkener Autofahrer hatte am Donnerstagmorgen alle Mühe, nicht umzufallen. Er wurde durch eine Streife des Inspektionsdienstes Süd der Erfurter Polizei gegen 01:30 Uhr in der Weimarischen Straße festgestellt. Zunächst fiel den Beamten die leicht auffällige Fahrweise des 27-Jährigen auf. Bei der Kontrolle forderten die Beamten ihn auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Hier war bereits deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Beim Aussteigen hatte er sichtlich Mühe, nicht hinzufallen. Er musste sich an der Fahrertür hochziehen und schließlich am Türrahmen festhalten, um auf die Beine zu kommen. Ein Alkoholtest musste vier mal versucht werden, bis ein Ergebnis von 1,38 Promille zu Buche stand. Auch anschließend musste er sich fortwährend an das Auto anlehnen, um nicht wegzurutschen, bzw. hinzufallen. Während der Befragung stand er in Kreisen schwankend vor den Beamten. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Als ihn die Beamten damit konfrontierten, gab er rechtfertigend an, dass er diese ja auch gerade erwerben wolle und bei der Fahrausbildung sei. Der Führerschein dürfte nun in weite Ferne gerückt sein. Ein nach vorhandener älterer Führerschein, der jedoch nicht mehr gültig war, wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. (PH)

