Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrgast wurde handgreiflich

Erfurt (ots)

Bei einer Fahrkartenkontrolle in der Straßenbahn ist ein Fahrgast am Dienstag gegenüber drei Kontrolleuren handgreiflich geworden. Nachdem er keine Fahrkarte vorweisen konnte, sollte er seinen Ausweis vorzeigen. Der Mann zeigte sich damit aber nicht einverstanden und schlug um sich. An der Haltestelle Am Urbicher Kreuz stiegen die Kontrolleure mit dem Fahrgast aus, woraufhin der Mann erneut handgreiflich wurde und noch vor dem Eintreffen der Polizei weglaufen wollte. Der 32-Jährige konnte aber bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten werden. Hierbei wurden zwei der Kontrolleure leicht verletzt. Wie der Drogentest zeigte, stand der Mann unter dem Einfluss verschiedener Drogen. Er erhielt von der Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung. (CD)

