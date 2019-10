Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gelangte in Imbiss

Erfurt (ots)

Am Dienstag wurde ein Imbiss am Berliner Platz das Ziel von einem Einbrecher. In dessen Hände fielen ca. 400 Euro Bargeld und eine komplette Registrierkasse. Diese wurde später in einem nahe gelegenen Park von Passanten aufgefunden. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben, die ca. 185 cm groß und kräftig war. Bekleidet soll dieser mit einem grauen Kapuzenpullover, einer grauen Jogginghose, Turnschuhen der Marke "New Balance" und Handschuhen gewesen sein. Weiterhin trug er ein Fahrradschloss um den Hals und einen hellen Rucksack. Die Kripo Erfurt sucht Zeugen, die gegen 01:00 Uhr im Tatortbereich des Berliner Platzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 272378 an die Kripo Erfurt, Tel. 0361/ 7443-1465. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell