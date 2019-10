Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch anderes Auto angerempelt

Erfurt (ots)

Im Alkoholrausch befand sich am Dienstagabend ein 58-jähriger Autofahrer, der am Nonnenrain ein anderes Auto anrempelte. Er befand sich eigentlich schon in einer Parklücke, entschied sich aber dann doch für einen anderen freien Parkplatz. Als er ausparken wollte, unterschätzte er den Abstand zu einem Auto, welches vor ihm parkte. Er stieß gegen das Auto, so dass es zu einem Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro kam. Ein Zeuge rief nach dem Unfall bei der Polizei an. Nachdem der 58-Jährige in das Alkoholmessgerät gepustet hatte, zeigte das Gerät einen Wert von knapp 1,4 Promille an. Der Mann musste seinen Führerschein an die Polizisten abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. (CD)

