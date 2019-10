Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrug aufgeflogen

Sömmerda (ots)

Ein Mann ist am Dienstag in Sömmerda nach einem Betrug aufgeflogen. Der 25-Jährige hatte sich in einem Baumarkt eine Bauschaumpistole aus dem Verkaufsregal genommen. Diese kostete knapp 20 Euro. Nachdem er die Bauschaumpistole aus der Verpackung genommen und in die Verpackung eines deutlich günstigeren Modells gesteckt hatte, lief er damit zur Kasse und bezahlte den Preis für das günstigere Modell. Er ahnte offenbar nicht, dass ihm der Ladendetektiv auf den Fersen war. Der Detektiv hielt den jungen Mann auf und informierte die Polizei. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Betrug erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell