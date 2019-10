Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlösser von Geschäft beschädigt

Sömmerda (ots)

Mehrere Türschlösser eines Einkaufsmarktes in Sömmerda wurden am Montagabend durch Unbekannte unbrauchbar gemacht. Sie wurden mit Kleber verschmiert, so dass sich die Schlösser nicht mehr öffnen ließen. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (CD)

