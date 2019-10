Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin schwer verletzt

Erfurt (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 56-jährige Fahrradfahrerin zu, die am Dienstagmorgen von einem Autofahrer übersehen wurde. Der 60-jährige Hyundai-Fahrer kam von der August-Röbling-Straße gefahren und wollte in die Straße der Nationen abbiegen. Hierbei stieß er mit der Fahrradfahrerin zusammen, die dort die Straße überquerte. Die 56-Jährige prallte auf der Motorhaube des Autos auf und verletzte sich schwer. Sie musste in die Klinik gebracht werden. (CD)

