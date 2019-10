Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe erbeuten Paket

Erfurt (ots)

Diebe sind am Petersberg an ein Bekleidungspaket gelangt, das der Besitzer in seinem Auto liegen hatte. Als der Geschädigte am Dienstagmorgen auf den Parkplatz kam, fand er seinen Wagen mit eingeschlagener Seitenscheibe vor. Von der Sitzbank fehlten ein Versandhauspaket mit Bekleidung sowie ein Beutel, in dem sich Sportbekleidung befand. Der Wert der Kleidung wurde auf 1.000 Euro beziffert. (CD)

