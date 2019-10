Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 100.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Andislebener Kreuz ereignete sich heute Vormittag ein Unfall mit hohen Sachschaden. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Lkw auf der B4 in Richtung Andisleben und beabsichtige auf die B176 aufzufahren. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer in der Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er mit dem Lkw eine Leitplanke. In einem Feld kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Anhänger kippte dabei auf die Seite. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. An seinem Lkw entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 100.000 Euro. Zur Bergung des Lasters musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell