Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Simson Mopeds gestohlen

Sömmerda (ots)

Zwei gelbe Simson Mopeds der Typen S51 und Schwalbe wurden aus einer Garage in Sömmerda gestohlen. Als der 48-jährige Eigentümer am Montag zu seiner Garage in der Käthe-Kollwitz-Straße kam, stellte er die aufgebrochene Garagentür fest. Dass die beiden Mopeds nicht fahrbereit waren, störte die Diebe offenbar nicht. Der Wert der Mopeds wird auf ca. 1.600 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell