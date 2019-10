Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferkabel von Baustelle verschwunden

Erfurt (ots)

In Erfurt sind am vergangenen Wochenende von einer Baustelle am Nordpark ca. 100 Meter Kupferkabel verschwunden. Die Täter zerschnitten mehrere Kabel, um an die Beute im Wert von ca. 1.000 Euro zu gelangen. Die Bauarbeiter stellten Montagfrüh zu Arbeitsbeginn den Diebstahl fest. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell